Son Dakika

Rusya: Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulanmasında önemli rol oynuyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, tahıl sevkiyatı anlaşmasının uygulanmasında Türkiye'nin önemli rol oynadığını söyledi.

DÜNYA 12.12.2022, 14:32
Rusya: Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulanmasında önemli rol oynuyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri siyasi istişarelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstişarelerin kapsayıcı ve verimli olduğunu belirten Verşinin, görüşmelerde, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasını ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Verşinin, bu anlaşma kapsamında Ukrayna'dan çıkarılan tahılın yoksul ülkelere gitmediğini söyleyerek "Tahıl yeterince gelişmiş, varlıklı ülkelere gidiyor. Bu anlaşma, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki en yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak için yapılmıştı. Maalesef veriler, tahılın büyük kısmının bu ülkelere gittiğini doğrulamıyor. Bu noktada düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Söz konusu anlaşmanın paket halinde imzalandığını anımsatan Verşinin, Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatıyla ilgili kısmın uygulanmadığına işaret ederek "Rusya ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşmanın ikinci kısmının uygulanmasında ilerlemelerin sağlanması gerekiyor. Bu kısım, Rusya'dan tarım ürünleri ile gübrelere erişimin sağlanmasını öngörüyor. Şimdilik bu konuda önemli sonuçlar elde etmedik." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uyguladığına dikkati çeken Verşinin, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gıda ürünlerinin yaptırıma dahil olmayacağı yönünde vaatlerde bulunduğuna dikkati çekti.

Verşinin, bu konuda ilerleme kaydedilmediğini belirterek "Açıklamalar ve eylemler arasında büyük bir uçurum var. Ortaklarımızın bu uçurumu kapatması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yoksul ülkeler için Rus buğdayının Türkiye'ye gönderilerek un haline getirilmesi teklifinin istişarelerde ele alınıp alınmadığı yönündeki soru üzerine Verşinin, "Bu senaryo istişare edilmedi. İhtiyacı olan ülkelerdeki durumun iyileştirilmesi için bir şey yapılabilirse elbette bu tür girişimlerde bulunacağız. Bunu Türkiye ile de yapabiliriz. Çünkü Türkiye, tahıl anlaşmasının uygulanmasında gerçekten önemli bir rol oynuyor. Bu noktada oldukça iyimser olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"İlişkilerin normalleştirilmesi, Türkiye ve Suriye'nin kararı"

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere değinen Verşinin, söz konusu ilişkilerin "basit olmadığını" belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'de, Suriye dahil bölgedeki tüm komşu ülkeler ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve sürdürülmesi gerektiğine dair bir anlayış var gibi görünüyor. Gelen bilgiye göre, Ankara ile Şam arasında temas var. Biz bu ilişkilerin normalleştirilmesinden yanayız. En üst düzey dahil çeşitli düzeylerde görüşmelerin organize edilmesine gelince, bu, iki egemen devletin, yani Türkiye ve Suriye'nin kararıdır."

Rusya ve ABD arasında İstanbul'da gerçekleşen istişarelere değinen Verşinin, "İstanbul, bu tür temaslar için uygun bir platformdur. Herhangi bir temas faydalıdır. Ancak maalesef, Amerikan tarafından somut sonuçlara yönelik yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 12 Aralık 2022
İmsak 06:40
Güneş 08:12
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Bodrumspor 16 28
6. Pendikspor 15 26
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4