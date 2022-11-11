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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Herson’dan tamamen çekildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekildiğini, nehrin sağ yakasında askeri birliklerinin kalmadığını açıkladı.

DÜNYA 11.11.2022, 15:55
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Herson’dan tamamen çekildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.Rus ordusunun Herson’daki çekilme kararıyla ilgili son durumu anlatan Konaşenkov, “Bu sabah itibarıyla, Rus askeri birliklerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi tamamlanmıştır. Nehrin sağ yakasında askeri birlik kalmamıştır.” dedi.

Konaşenkov, birliklerin çekilme sürecinde herhangi bir personel veya askeri ekipman kaybının yaşanmadığının altını çizdi.

Dnipro Nehri'nin sağ yakasında kalan sivillerin tahliyesi için gerekli desteği verdiklerini belirten Konaşenkov, “Rus askeri birimleri önceden hazırlanmış savunma hatlarına ve pozisyonlarına konuşlandırıldı.” ifadesini kullandı.

Kremlin: Rus güçlerinin Herson'dan çekilmesi nedeniyle bölgenin statüsü değişmedi

 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'nın Herson kentinden Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi kararını değerlendiren Peskov, bunun "kendilerini küçük düşüren bir karar olmadığını" ve "bölgeyi kendi topraklarına dahil etmelerinden pişman olmadıklarını" belirtti.

Peskov, "Bu karar nedeniyle bölgenin statüsü değişmedi. Bu, Rusya Federasyonunun bir bölgesidir. Bu bölge yasalarımızda teyitli ve belirlidir. Burada herhangi bir değişiklik yok ve olamaz." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini 9 Kasım'da açıklamıştı.

Herson, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

"Kiev, müzakere istemiyor"

"Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusundaki pozisyonunda değişiklik var mı?" sorusuna Peskov, bu konuda değişiklik görmediklerini dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kiev, müzakere istemiyor. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna'daki özel askeri operasyon, hedeflerine ulaşılması halinde sonlandırılabilir. Bu, barış müzakereleri yoluyla da hedeflere ulaşılması halinde olabilir. Bu yol da mümkündür. Ancak bildiğimiz gibi, Ukrayna tarafının aldığı pozisyon nedeniyle barış müzakereleri imkansızdır." ifadelerini kullandı.

"Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda görüşmeler devam ediyor"

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması konusunda da değinen Peskov, "Bu yönde görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmına ilişkin bazı konuları çözmemiz gerekiyor. BM'de bu yönde anlayış var. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın "iki ülke arasında tutuklu değişimi konusunu seçimler sonrası Putin ile görüşmeyi umduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin "İki ülke arasında bazı temas kanallarının olduğunu belirterek, "Sadece bu kanallar aracılığıyla sonuca varılabilir. Bu durumda megafon diplomasisi bu kanalların etkinliğini baltalıyor. Tüm teklifleri, her zaman ciddiye alırız. Washington, bu konudaki ciddi tekliflerimizin olduğunu iyi biliyor." dedi.

Putin'in, G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvelerine çevrimiçi katılmayı veya görüntülü mesaj göndermeyi planlamadığı bilgisini paylaşan Peskov, bunun Putin'in programı ve Rusya'da bulunmaya ihtiyaç duyması ile ilgili olduğunu aktardı.

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