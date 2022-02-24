Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına uluslararası tepkiler sürüyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

Greenfield, "Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya'dan durmasını istemek için buradayız." ifadelerini kullanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne taslak sunacaklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de açıklamasında, Rusya'nın sayısız sivilin hayatını tehlikeye attığına işaret ederek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sorumsuz ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus ekonomisini sekteye uğratmak için büyük bir ekonomik yaptırım paketini kabul edeceklerini bildirdi. Johnson, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti." değerlendirmesini yaptı.

Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da Ukrayna'daki korkunç olaylar nedeniyle dehşete düştüğünü ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine derhal son vermesi gerektiğini belirtti. Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya "savaş" açma kararını kınadığını bildirdi. "Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli." ifadesini kullanan Macron, ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ve Ukraynalıların yanında yer aldığını vurguladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük bir hata yaptığını söyledi.

Scholz, Berlin'de yaptığı açıklamada, bugünün Ukrayna için korkunç, Avrupa için ise karanlık bir gün olduğunu belirterek, "Putin büyük bir hata yaptı." dedi. Twitter'dan açıklama yapan Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu, hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz." ifadesine yer verdi.

Almanya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu "kaba eylemi"ni en sert bir şekilde kınadığını ifade eden Scholz, Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınadı.

Avrupa Birliği (AB), aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da yer aldığı, çok sayıda üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "Belarus'un Ukrayna'ya karşı bu saldırganlığa dahil olmasını kınıyor ve onu uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Başkan Putin, birliklerinizin Ukrayna'ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin." diye seslendi.

Daha önce Ukrayna'ya yönelik bir saldırının yakın olduğuna dair söylentilere asla inanmadığı için hatalı çıktığını belirten Guterres, "Ve bugün tekrar yanılmak istemiyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin çoğu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak bunu, "uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygısızlık" olarak nitelendirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalyan hükümetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadığını ve ülkesinin Ukrayna halkına yakın olduğunu belirtti.

Draghi, "İtalyan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınıyor. Bu haksız ve gerekçesizdir. İtalya, bu dramatik anda Ukrayna halkına ve devlet kurumlarına yakındır. Birlik ve kararlılık içinde ivedilikle bir yanıt vermek için Avrupalı ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın askeri müdahalesini "şiddetle kınayan" İspanya hükümeti, Ukrayna hükümeti ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tamamen haksız ve benzeri görülmemiş bir ciddiyeti olan bu saldırı, küresel güvenliği ve istikrarı riske atan, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de yaptıkları açıklamada, Rus askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto Peter, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiğini açıkladı. Szijjarto, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın komşusu Ukrayna'da diplomatik girişimlere rağmen en kötü senaryo olan savaşın başlamasına engel olunamadığını söyledi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya'nın askeri müdahalesini kınayarak "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik bu yeni saldırı cevapsız kalmayacaktır." dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığınca, Twitter'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, Rusya'nın işgalini en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya acilen ateşkes ilan etmesi ve Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısı yapıldı.

İskandinav ülkeleri Norveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak, Rus askerlerinin geri çekilmesini istedi. Andersson, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açıldığını söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Twitter'dan yaptıkları açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini şiddetle kınadıklarını belirttiler.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Twitter hesabından "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve rejimini sorumlu tutmak için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışacağız. Rusya, bu korkunç saldırganlık eylemi için ağır bedel ödeyecek. Ukrayna'nın yanındayız." paylaşımını yaptı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna’daki Rus operasyonuna katılmadığını bildirdi.

Sabah saatlerinde Ukrayna devlet sınırının Belarus tarafından desteklenen Rus askeri birliklerince saldırıya uğradığı yönündeki haberleri gördüğünü belirten Lukaşenko, "Bizim askeri birliklerimiz (Ukrayna'daki) bu operasyonda yer almıyor." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, daha önce Ukrayna'yı uyardığını hatırlatarak, iki tarafın kan dökülmesi ve savaşı önlemenin yollarını aramaları gerektiğini söyledi.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi karşısında olağanüstü hal ilan edeceklerini duyurdu.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Nauseda yaptığı açıklamada, olağanüstü hal kararnamesi imzalayacağını, parlamentonun da bu kararnameyi olağanüstü oturumda onaylayacağını ifade etti.

Balkanlar'dan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki

Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye sert tepki gösterdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Facebook hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Rusya'yı kınadı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu sebepsiz saldırı uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlalidir. Ukrayna'ya ve vatandaşlarına desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ediyor. Rusya, düşmanlığına son vermeli." değerlendirmesini yaptı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova, Rusya'nın saldırgan eylemleri sonucunda meydana gelen sebepsiz bir savaşın sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna ve halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin bir saldırganlık eylemi olduğunu ve bu eylemlerin şiddetle kınandığını belirtti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk, uluslararası hukuku ihlal ederek ve masum sivillerin hayatını tehdit ederek Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği haksız saldırıyı kınıyor, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı gerçekleştirdiği askeri eylemlerden geri adım atması için Rusya'ya çağrı yapıyoruz. Arnavutluk, bu karanlık günlerde Ukrayna ve halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi sert bir dille kınadı.

Milli Güvenlik Hükümet Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuşan Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, uluslararası toplumu sorumlulukları ile yüzleştirdiğini ifade etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Kiril Petkov, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesini kınayarak, "Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna topraklarındaki altyapısına yönelik konvansiyonel saldırısı kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Türkiye, askeri harekatın kabul edilemez olduğunu ve reddettiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum." dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu saldırının Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu, bölgenin ve dünyanın güvenliğine ciddi tehdit teşkil ettiği belirtildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Ukrayna meselesi bizim meselemizdir ve Gürcistan'ın sesinin orada da duyulması gerekiyor." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ukrayna-Rusya çatışmasında taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısı yaptı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Al Sani, son gelişmelerle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflara itidal ve anlaşmazlığı yapıcı diyalog yoluyla çözme çağrısı yapan Katar Emiri, gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlardan kaçınılmasını ve sivillerin güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesini istedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna'daki krizin köklerinin "NATO'nun provokasyonlarına" dayandığını savunarak, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Ürdün, Ukrayna-Rusya krizinde tarafları itidalli adımlar atmaya ve gerginliği azaltmaya çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin yazılı açıklamada, taraflara itidalli olma ve gerginliği azaltma çağrısında bulunuldu.

Çin'den diyalog çağrısı

Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, taraflara barış kapısını kapatmamaları, sorunu diyalog ve istişare yoluyla çözme yoluna geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Singapur, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasını "en güçlü şekilde" kınayarak, uluslararası hukukun uygulanmasını istedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir gerekçesinin olmadığını belirterek, "Rusya'yı yasadışı ve sebepsiz eylemlerini durdurmaya ve Ukrayna'nın bağımsızlığını ihlal etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını şiddetle kınıyor, sükunet ve geri çekilme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya krizinde tüm tarafları diplomasiye daha fazla çaba göstermeye, gerilimi düşürmeye ve silahlı çatışmayı önlemeye yardımcı olacak çözüm bulmaya davet etti.