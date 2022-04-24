Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş iki aydır devam ediyor
Savaşın ilk ayında Rus askerlerinden 1351’inin öldüğünü, 3 bin 825'inin yaralandığını bildiren Rus askeri yetkililer, Ukrayna ordusunun savaş boyunca 23 bin 367 askerini kaybettiğini iddia etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş iki aydır sürüyor.
Putin, 21 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı.
Putin, 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı başladı.
Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere, aynı anda Rusya sınırından Harkiv, Sumi, Çernigiv bölgelerine, Belarus üzerinden Çernobil bölgesine girdi. Rus ordusu, Kırım üzerinden de Herson ve Melitopol bölgelerine doğru asker çıkardı. Kiev yakınlarına havadan ve karadan asker sevk edildi.
Rus ordusu, 1986'da nükleer kazanın meydana geldiği Çernobil Nükleer Santrali ile Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol altına aldı.
|İmsak
|04:30
|Güneş
|06:05
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:28
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|55
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|50
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Gaziantep FK
|34
|42
|15. Kayserispor
|33
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|49
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Denizlispor
|32
|39
|15. Boluspor
|32
|38
|16. Menemen Belediyespor
|32
|37
|17. Kocaelispor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|32
|63
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|53
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|50
|9. Brighton
|34
|43
|10. Newcastle
|34
|43
|11. Leicester City
|32
|42
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|33
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25