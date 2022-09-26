Rusya'nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı
Rusya'nın İjevsk kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e çıktı.
DÜNYA 26.09.2022, 13:03
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 numaralı okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edildi.
Saldırganın intihar ettiği belirtildi.
Yaralıların da bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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