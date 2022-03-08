Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı uluslararası mağazalar kepenklerini indirdi
Batılı şirketlerin, Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini askıya alma kararının ardından, başkent Moskova’daki alışveriş merkezlerinde tanınmış markaların kepenklerini indirdiği görüldü.
DÜNYA 08.03.2022, 20:45
Moscow City'de bulunan Afi Mall ve Yevropeyskiy alışveriş merkezlerinde Zara, Massimo Dutti, Mango, Tommy Hilfiger, Sephora ve Swatch gibi uluslararası markaların mağazaları kapandı.
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