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Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu
Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştuğu bildirildi.
DÜNYA 08.10.2022, 11:16
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kerç Köprüsü'ndeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği duyuruldu.
Ukrayna Resmi Haber Ajansının haberine göre, köprüde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kerç Köprüsü'ndeki yolun çökmesi, raylar üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükselmesi yer alıyor.
Kerç Köprüsü, çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.
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