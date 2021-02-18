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Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı sınır dışı ettiklerini bildirdi.

Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti

Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Estonya'nın, daha önce Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliğindeki Rus diplomatını istenmeyen kişi ilan ettiğini anımsattı.

Bunun nedensiz olarak yapıldığını savunan Zaharova, "Maalesef Estonya, herhangi bir şekilde kışkırtılmayan düşmanlığın üstesinden gelinmesinde isteksiz olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Estonya'nın Moskova Büyükelçisinin Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktaran Zaharova, "Büyükelçiye, Estonyalı diplomatın sınır dışı edildiğine dair protesto notası verildi." ifadelerini kullandı.

Rus diplomatların sınır dışı edilmesi

Slovakya Dışişleri Bakanlığı, 10 Ağustos'ta 2020'de 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu. Çekya da 6 Haziran 2020'de 2 Rus diplomatını "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, 18 Ağustos 2020'de bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alırken, Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 24 Ağustos 2020'de "ekonomi alanında casusluk yaptığı" gerekçesiyle bir Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemişti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül 2020 iki ve 18 Aralık 2020'de bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Bulgaristan, son iki senede toplam 6 Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı almıştı.

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