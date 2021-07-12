Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile iklim alanında yoğun bir etkileşimin sağlanacağını umuyoruz

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Lavrov ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin önemine işaret eden Lavrov, "Bu ziyaretin, ikili ilişkilerin gelişimi, ilişkilerdeki gerginliğin azaltılması ve ortak noktaya varabileceğimiz alanlarda profesyonel çalışmanın başlatılması açısından önemli ve olumlu sinyal olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lavrov, "Bu yaklaşım, liderlerimizin Cenevre'de gerçekleştirdiği zirvenin ruhuyla tamamen uyumludur. Bunu, çıkarlar dengesinin sağlanması amacıyla karşılıklı saygıya dayanan eşit diyalog çerçevesinde güçlendirmeye hazırız." diye konuştu.

İklim değişikliği sorununa önem verdiklerini belirten Lavrov, bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris İklim Anlaşması kapsamında, uluslararası platformlarda çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Sergey Lavrov, "Bu bağlamda, söz konusu çalışmalarda, özellikle İskoçya'nın Glasgow kentinde sonbaharda gerçekleşecek toplantının başarılı şekilde geçmesi amacıyla İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üyelerinin katıldığı müzakere sürecinde, ABD ile yoğun etkileşimin sağlanacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"Rusya ve ABD'nin, iklim değişikliği konusunda birlikte çalışması gerekiyor"

Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Kerry de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nisan ayında gerçekleşen İklim Zirvesi'ne katıldığını anımsatarak, "Rusya'nın bu zirveye katılmasından ve ek adımlar atmasından memnunuz." görüşünü paylaştı.

İklim alanında Rusya ile etkileşimin olduğuna dikkati çeken Kerry, iki ülkenin, iklim değişikliğine bağlı sorunlarla ilgili birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Kerry, "Washington ve Moskova arasında iklim alanındaki iş birliğinin, var olan anlaşmazlıklara rağmen gelişmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.