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Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.

DÜNYA 15.12.2022, 18:09
Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gönderecekleri gazın fiyatının büyük oranda Türkiye'de kurulması beklenen merkezde belirleneceğini belirterek, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.

Hükümet yetkililerinin bulunduğu Ulusal Proje ve Stratejik Gelişim Konseyi'ne video konferans yöntemiyle katılan Putin, ekonomi ve enerji alanında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'ya yönelik "eşi görülmemiş" yaptırımlar uygulandığına işaret eden Putin, "Döviz rezervlerimizi çalarak, rubleyi çökerterek ve yıkıcı enflasyon yaratarak kısa sürede ekonomimizin yok edilmesi hedefleniyordu." dedi.

Söz konusu hedeflere ulaşılamadığını vurgulayan Putin, "Rus hükümeti, Rusya Merkez Bankası ve bölgelerin ortak çabaları sayesinde durumu istikrara kavuşturmayı başardık. Rus ekonomisinin yıl sonu itibarıyla yüzde 2,5 küçülmesi bekleniyor. Bu bir düşüş evet ancak çoğu Batılı ve bizim bazı uzmanlarımızın beklediği gibi yüzde 20 küçülme olmayacak." ifadelerini kullandı.

Rus rublesinin de bu yılın en güçlü para birimlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Putin, "Bu sonucu; sermaye çıkışlarındaki düzenleme, gaz ödemelerini rubleye çevirme şartı, ortaklarımızla ticarette ulusal para birimlerini etkin bir şekilde kullanma kararlarımız ve sorumlu bir mali politika sayesinde elde ettik." dedi.

"Rusya'nın Avrupa'ya ihracatı arttı"

Vladimir Putin, Rusya'nın, temel ticaret ortaklarıyla arasındaki lojistik ve mali kısıtlamaları kaldıracağını belirterek, "Batılı ülkelerin yaptırımlarla Rusya'yı dünyadaki kalkınmanın kenarına itmeye çalıştığını hatırlatmak istiyorum. Ama asla kendimizi tecrit etmeyeceğiz. Tam tersine, bundan çıkarı olan herkesle iş birliğimizi genişletiyoruz ve genişletmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Rusya'nın yaptırımlara rağmen Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatını önemli oranda artırdığını vurgulayan Putin, "İlginç bir gözlem var. Yaptırımlara rağmen yılın ilk 9 ayında AB'ye temel ürün ihracatımız 1,5 kat, toplam ihracatımız yüzde 42 arttı. Ticaret fazlası da bizim lehimize 138 milyar dolar düzeyinde. Avrupa ürün ve hizmetlerimizi tüketmeye devam ederken ihracatı geri tutuyor. Böyle bir dengesizlik sonsuza kadar devam edemez." dedi.

Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca. Şimdi de kendi elleriyle yaptıkları için bizi suçlu göstermeye çalışıyorlar."

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