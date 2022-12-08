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Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü belirterek, "Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır." dedi.

DÜNYA 08.12.2022, 09:41
Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sivil Toplum ve İnsan Haklarını Geliştirme Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Donbas’ta yaşayanların insan haklarının 8 yıl boyunca ihlal edildiğini, uluslararası kuruluşların bunu görmezden geldiğini ifade etti.

Ukrayna’ya başlattıkları “özel askeri operasyon” sonrasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Konseyi ve diğer insan hakları organizasyonlarının “uyandığını” belirten Putin, “Bütün bunlar, bu yapıların tüzüklerindeki görevlerini yerine getiremeyeceğini gösterdi. Bariz önyargıları nedeniyle, Rusya bu örgütlerdeki üyeliğine son vermek zorunda kaldı.” dedi.

Dünyadaki insan hakları konusunda mevcut yaklaşımların iyi olmaktan uzak, farklı hedeflere ulaşmakta kullanıldığı için kapsamlı bir analiz gerektirdiğini kaydeden Putin, “Özellikle insan hakları doktrininin, devletlerin egemenliğini yok etmek, Batı'nın siyasi, mali, ekonomik ve ideolojik egemenliğini haklı çıkarmak için kullanıldığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Batılı insan hakları organizasyonlarının “Rusya’yı hiçbir şekilde var olma hakkı olmayan ikinci sınıf bir ülke olarak gördüklerini” ifade eden Putin, ulusal çıkarları için çeşitli yol ve araçlarla mücadele vereceklerini dile getirdi.

Putin, “Her şeyden önce elbette barışçıl yollara ağırlık vereceğiz. Ama geriye hiçbir şey kalmaz ise elimizdeki tüm imkanlarla kendimizi savunacağız.” diye konuştu.

Ayrıca Putin, ek seferberlik önlemleri hakkında konuşmanın anlamsız olduğunu da vurgulayarak, bugün böyle bir şeye devletin ve savunma bakanlığının ihtiyacı olmadığını kaydetti.

“Ukrayna’daki operasyon uzun sürecek”

Rus ordusunun Ukrayna’daki “özel askeri operasyonu” hakkında bilgi veren Putin, “Özel askeri operasyonun süreci elbette uzun olabilir. Yeni toprakların ortaya çıkması Rusya için önemli bir sonuç ve ciddi bir mesele.” dedi.

Nükleer savaş olasılığı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Putin, "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır. Buna rağmen, savunma araçlarının kullanılması ile ilgili stratejimiz, saldırıya karşı yanıt verme etrafında kuruludur.” diye konuştu.

Putin, Rusya’nın çıldırmadığını ve nükleer silahların ne olduğunu bildiklerini vurgulayarak, Rus nükleer silahlarının diğer nükleer güce sahip ülkelerdekilerden daha ileri ve modern olduğunu dile getirdi.

“Nükleer silahı jilet gibi sallamayacağız”

Nükleer silahları “jilet gibi sallayarak dünyada dolaşmayacaklarını” ifade eden Putin, bu silahların caydırıcı olduğunu ve herkesin bunu anladığını umduğunu belirtti.

Putin, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın yaptığı gibi nükleer silah kullanma olasılığından bahsetmediklerini, sadece buna cevap olarak bazı önlemler aldıklarını aktardı.

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