Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın corona korona survivor
Türkiye'de 19 bin 761 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 761 kişinin...
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği adına Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği adına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'yu...
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist...

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD’nin dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, küresel ekonominin salgının etkilerinden kurtulduğunu ancak enflasyon risklerinin sürdüğünü belirterek, “ABD’nin bütçe açığını kapatmak için dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD’nin dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisindeki güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’de enflasyonun yüzde 5’i aştığını belirten Putin, “ABD iki yıldır yüzde 15 bütçe açığı veriyor. Peki bu bütçe açığını nasıl kapatıyorlar? Para basarak. Bu da enflasyona neden oluyor. ABD ekonomisinin ve doların rezerv para olarak önemi göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin bütçe açığını kapatmak için dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor.” diye konuştu.

Rus ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkilerinden nasıl kurtulduğuna dair bazı istişareler yapılması gerektiğini anlatan Putin, “Küresel ekonomideki toparlanmanın bir bütün olarak devam ettiğini görebiliyoruz, ancak bu süreç aynı zamanda enflasyon riskleriyle de bağlantılı devam ediyor.” dedi.

Rusya’daki enflasyonun önemli bir düzeyde olmadığını ancak yine de hedeflenen seviyelerin üzerinde olduğuna işaret eden Putin, “Hükümet ve Rusya Merkez Bankası makroekonomik adımlar ve sektörel düzenlemelerle bu enflasyona yönelik adımlar atacak. Atılan tüm adımların koordineli ve dengeli olması önemlidir.” şeklinde konuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.