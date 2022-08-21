Rusya'da siyaset uzmanı Dugin’in kızının 'planlı' şekilde öldürüldüğü açıklandı
Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın "planlı" şekilde öldürüldüğü bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.Dugina'ya yönelik suç işlendiği kaydedilen açıklamada, "Elde edilen bilgilere göre, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiği düşünülüyor." ifadelerine yer verildi.
Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında dün infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.
Darya Dugina kim?
Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.
Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.
Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.
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