Rusya'da kapılarını kapatacak ünlü markalara alışveriş akını

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'nın kentlerini vurmasıyla dünyadaki tepkiler ve yaptırımlar daha da büyüdü. Rusya'yı uluslararası finans ve ticaretten izole etmek için devletlerin yanı sıra global şirketler başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve oluşum Rusya'ya karşı adımlarını atmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, saldırıların 10'uncu gününde Rusya'ya dünyadan hem siyasi hem ekonomi dünyasından tepkiler ve yaptırımlar artıyor.