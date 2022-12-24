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Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Kemerovo şehrinde özel bir huzurevinde çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
DÜNYA 24.12.2022, 10:51
Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Kemerovo’da iki katlı binadaki özel bir huzurevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiyenin tamamen söndürdüğü yangın yerinde incelemeler sürüyor.
Yangın sonucunda tamamen yok olan ikinci kattaki huzurevinin kaçak olduğu belirtiliyor.
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