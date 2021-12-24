Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın dizi
Motorin ve LPG'de indirimler pompa fiyatına yansımaya başladı
Motorin ve LPG'de indirimler pompa...
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam
Fiyatları hangi hız ve oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde indirmelerini bekliyoruz
Fiyatları hangi hız ve oranla...
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri anlattı
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr....

Rusya'da Google'a 99 milyon dolar ceza verildi

Rusya'da Google'a 99 milyon dolar ceza verildi

Rusya'da mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a, idari ihlal nedeniyle yaklaşık 99 milyon dolar (7,2 milyar ruble) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun Google'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesinde görüldü.

Google'ın, Rusya'da yasaklanan içerikleri silmemesi nedeniyle "mevzuata sistematik şekilde uymadığı" hükmüne varan mahkeme, Google'a 7 milyar 221 milyon ruble para cezası verdi.

Google'dan yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararının inceleneceği ve ileride atılacak adımların belirleneceği belirtildi.

Rusya'da benzer ihlaller nedeniyle Google'a, daha önce 37,5 milyon ruble ceza verilmişti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.