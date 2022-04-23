Rusya: ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya sevk edilen silahların deposunu vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullanmaya devam ettiklerini belirten Konaşenkov, "Gün içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerinin havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeleriyle, ABD ve Avrupa ülkelerinden alınan çok sayıda yabancı silahın depolandığı Odessa yakınlarındaki askeri havaalanındaki bir lojistik terminal devre dışı bırakıldı." dedi.

Konaşenkov, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle 22 Ukrayna askeri unsurunun vurulduğunu, bunların arasında Ukrayna ordusuna ait gözlem merkezleri, müstahkem mevkiler, cephanelikler, hava savunma sistemi, telsiz istasyonları ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğunu ifade etti.

Rusya savunma sistemlerinin Harkiv bölgesinde, İzyum, Herson yakınlarında 3 Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu söyleyen Konaşenkov, füze ve topçu birliklerin de 102 yeri ateş altına aldığını dile getirdi.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter, 541 insansız hava aracı, 264 hava savunma füze sistemi, 2 bin 479 tank ve zırhlı araç, 278 çok namlulu roketatar, 1081 obüs ve havan topu, 2 bin 321 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.