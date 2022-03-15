Rus saldırılarının arttığı Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rus güçlerinin son iki günde saldırılarına hedef olan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu akşamdan itibaren 36 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
DÜNYA 15.03.2022, 20:34
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00'da başlayacağını ve perşembe 07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.
Kiev’de Rusya ile 24 Şubat’ta başlayan savaşın ardından akşam 20.00 ile sabah 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.
Rus güçlerinin son iki günde Kiev'e düzenlediği saldırıların artmasının ardından gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.
Rus güçleri, dün ve bugün Kiev'de sivillere ait bazı yerleşimleri hedef almış, saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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