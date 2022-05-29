Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor
Köy sakinlerinden Olga, "Evimizde gaz, elektrik yok. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Yardıma ihtiyacımız var." dedi.
DÜNYA 29.05.2022, 21:31
Rus ordusunun buğday depolarını bombaladığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü sakinleri yardım beklediklerini söyledi.
Başkent Kiev'in merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kopiliv köyü, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde saldırılara uğradı.
Saldırılarda altyapı, sivillerin yaşadığı evler ve buğday deposu hedef alındı.
Köylülerin bazıları evlerin mahzenlerinde saklanarak kendilerini kurtarmaya çalışırken bazıları ise güvenli bölgelere gitti.
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