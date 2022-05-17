Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü
Rusya ile Ukrayna arasında iki aydan fazla devam eden savaşın en derin izlerinin görüldüğü Pidgayne köyü, saldırılarda harabeye döndü.
DÜNYA 17.05.2022, 21:00
Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Pidgayne köyü, 24 Şubat'ta başlayan savaşın en şiddetli yaşandığı yerlerden biri oldu.
Rus ordusunun Belarus sınırına yakın Çernobil bölgesinden girdiği köy, uçaklarla bombalandı. Mart ayının ortasına gelindiğinde köydeki evlerin yüzde 80'i hasar gördü.
Bombaların altyapı ve evleri tahrip etmesiyle adeta "hayalet" köyü andıran Pidgayne'deki evlerin neredeyse tamamı terk edilmiş durumda.
Savaş izlerini taşıyan köyde, mayınların bulunduğuna dair uyarı tabelaları görüldü.
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