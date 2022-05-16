Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın İvankiv köyü sakinleri yardım bekliyor
Rus saldırılarında evleri bombalanan Ukrayna'nın İvankiv köyü sakinleri, hayatlarına devam etmek için destek istiyor.
DÜNYA 16.05.2022, 20:33
Rus ordusu, Ukrayna'ya açtığı savaşın ilk gününde Belarus sınırına yakın Çernobil bölgesinden İvankiv köyüne girdi.
Başkent Kiev merkezinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan köy girişindeki köprü bombalandı. Bölgedeki evlerin bazıları hava saldırılarında kullanılmaz hale geldi.
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