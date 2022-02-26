Rus ordusuna Ukrayna'da bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'deki Yılan Adası civarında Ukrayna donanmasına ait 6 geminin batırıldığını belirten Konaşenkov, "Ukrayna gemileri, Yılan Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları (İHA) kışkırtma yapılan bölgede geziyordu." dedi.

Konaşenkov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna gemilerini yönlendirdiğini tahmin ettiklerini söyledi.Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddetmesi nedeniyle saldırıları yoğunlaştıracaklarını kaydeden Konaşenkov, "Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi." ifadesini kullandı.

Bugün Sçastye, Muratovo, Starognatovka, Oktyabrskaya ve Pavlopol yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını aktaran Konaşenkov, "Ukrayna halkına sesleniyoruz. Kiev'deki suçlu yetkililerden, evlerindeki ve şehirlerin yerleşim alanlarındaki tüm ağır silahları derhal kaldırmalarını talep edin. Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna şehirlerinin hiçbir yerleşim alanını vurmadığını bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

Ukrayna müzakerelerden vazgeçtiği iddiasını yalanladı

Öte yandan Ukrayna, Rusya'yla müzakerelerden vazgeçtiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından bir yetkili, Rusya ile müzakerelerden vazgeçtikleri iddiasına ilişkin Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, biz çatışmaların azalması için gerçekçi önerilere açığız." dedi.

Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatıldı.

Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, özel izni bulunanlar hariç şehir sakinlerinin dışarı çıkmasının yasak olduğu ifade edildi.

BM: 116 bin Ukraynalı sivil uluslararası sınırları geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülke içinde 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini, 116 bin sivilin de uluslararası sınırları geçerek komşu ülkelere sığındığını bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, "Uluslararası sınırlara doğru ve bu sınırlar arasında büyük hareketlilikler rapor ediliyor. Durum çok akıcı ve saat başı değişiyor." ifadelerini kullandı.

Saldırılardan kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası can güvenliği tehlikeye giren Ukraynalı aileler, Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Ukrayna vatandaşları bir yandan güvende olmanın huzurunu diğer yandan vatanları ve geride bıraktıkları yakınları için üzüntü yaşıyor.