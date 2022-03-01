Rus güçler Harkov valilik binasını füzeyle vurdu
Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, Harkov valilik binasını füzeyle vurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini duyurdu.
DÜNYA 01.03.2022, 13:23
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.
Rus güçler Harkov valilik binasını füzeyle vurdu
Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, Harkov valilik binasını füzeyle vurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah düzenlediği füze saldırısında valilik binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi.
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