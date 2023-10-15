  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ramaphosa'dan İsrail'e Sert Tepki: Soykırımı Önlemek İçin Çağrı!

Ramaphosa'dan İsrail'e Sert Tepki: Soykırımı Önlemek İçin Çağrı!

Yayınlanma:
Ramaphosa'dan İsrail'e Sert Tepki: Soykırımı Önlemek İçin Çağrı!
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail hükümetinin Gazze'nin kuzey kesiminden insanları çıkarma emrini geri çekmesi çağrısında bulundu ve bu planın soykırım anlamına gelebileceğini vurguladı. Ramaphosa, apartheid dönemini yaşamış Güney Afrika halkının Filistin'e dayanışma içinde olduğunu belirtti ve İsrail'i "apartheid devleti" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail hükümetinin Gazze'nin kuzey kesiminden insanları çıkarma emrini geri çekmesi çağrısında bulundu ve bu planın soykırım anlamına gelebileceğini vurguladı. Ramaphosa, apartheid dönemini yaşamış Güney Afrika halkının Filistin'e dayanışma içinde olduğunu belirtti ve İsrail'i "apartheid devleti" olarak nitelendirdi.

Filistin ve Güney Afrika Arasındaki Dayanışma

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, 1948-1994 yıllarında Güney Afrika'yı yöneten ırkçı apartheid rejiminin acılarını yaşamış ve baskılara direnmiş Güney Afrika halkının, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Bu tarihsel bağlamda, İsrail hükümetinin Gazze'nin kuzey kesimini boşaltma planına endişeyle yaklaştıklarını ifade etti. Ramaphosa, bu planın çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceğini vurgulayarak uluslararası topluma İsrail'in bu emri geri çekmesi çağrısında bulundu.

İsrail ve Filistin Arasındaki Uzun Süreli Çatışma

Ramaphosa, İsrail'in yaklaşık 75 yıldır işgal altında bulunan Filistin halkına karşı uyguladığı apartheid rejimi ve Filistinlilerin adalet mücadelesine olan desteğini vurguladı. İnsan hakları ihlallerinin sürdüğünü belirten Ramaphosa, Filistinlilerin adalet mücadelesi verme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Güney Afrika'nın Filistin'e Desteği

Güney Afrika'da 29 yıldır iktidarda olan ANC'nin Yürütme Kurulu üyeleri, Filistin'e olan desteğini göstermek amacıyla siyah renkli giysiler ve Filistin bayraklarıyla bir toplantıya katıldı.

Güney Afrikalıların Çatışmadaki Kayıpları

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmalarında şimdiye kadar iki Güney Afrika vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerden birinin Güney Afrika-İsrail çifte vatandaşı olduğu bildirildi. Bu kayıplar, Güney Afrika'nın çatışmanın etkilerini deneyimlediği bir gerçeği yansıtmaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

Dünya
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırısı Sonrası Acil Kan Bağışına İhtiyaç Var
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırısı Sonrası Acil Kan Bağışına İhtiyaç Var
Muhammed bin Selman, Gazze İçin Uluslararası İnsancıl Hukuka Vurgu Yaptı
Muhammed bin Selman, Gazze İçin Uluslararası İnsancıl Hukuka Vurgu Yaptı
Filistin Destekçisinin Çığlıklarıyla Kesilen Biden Konuşması: Ne Olduğunu Öğrenin!
Filistin Destekçisinin Çığlıklarıyla Kesilen Biden Konuşması: Ne Olduğunu Öğrenin!
Tel Aviv'de Netanyahu istifa sesleri
Tel Aviv'de Netanyahu istifa sesleri
Bakan Fidan: 30 Türk'ün Tahliyesini Gerçekleştirdik
Bakan Fidan: 30 Türk'ün Tahliyesini Gerçekleştirdik
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola'dan Filistin'e destek
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola'dan Filistin'e destek
UCM Başsavcısı: Cenevre Konvansiyonları ve Roma Statüsü çok açık, siviller hedef alınamaz
UCM Başsavcısı: Cenevre Konvansiyonları ve Roma Statüsü çok açık, siviller hedef alınamaz