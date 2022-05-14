Putin’den Finlandiya Cumhurbaşkanı'na 'NATO’ya üyelik hata olur' mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yle görüşmesinde ülkesinin NATO’ya üyeliğinin hata olacağını söyledi.
DÜNYA 14.05.2022, 17:29
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Niinistö arasında yapılan telefon görüşmesi, Finlandiya tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti.
Finlandiya yönetiminin NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma niyetine ilişkin fikir teatisinin yapıldığı görüşmede Putin, "Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını" vurguladı.
Putin, "Ülkenin dış politikasındaki böyle bir değişiklik, uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık, iş birliği ruhuyla inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebilir." dedi.
Görüşmede, her iki liderin Ukrayna’daki durumu ve müzakereler meselesini ele aldığı ifade edildi.
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