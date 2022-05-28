Putin yaptırımların kaldırılması halinde tahıl ihracatına hazır olduklarını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesinde, engelsiz tahıl ihracatına hazır olduklarını ancak bunun için Rusya'ya yönelik ilgili yaptırımların kaldırılmasını gerektirdiğini söyledi.

DÜNYA 28.05.2022, 18:41
Putin yaptırımların kaldırılması halinde tahıl ihracatına hazır olduklarını bildirdi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumun güncel yönleri hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"a yönelik son gelişmelere ilişkin bilgi verirken, "Kiev’in kabahati nedeniyle" kesilen müzakerelerin yeniden başlamasına Rusya'nın açık olduğunu ifade etti.

Batı'nın Ukrayna'ya devam ettirdiği silah sevkiyatının tehlikeli olduğuna dikkati çeken Putin, bu bağlamda durumun daha da istikrarsızlaşacağını ve insani krizin ağırlaşacağını belirtti.

Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili durumun da detaylıca ele alındığı görüşmede Putin, Batılı ülkelerin hatalı ekonomik ve mali politikalarının yanı sıra uyguladıkları Rus karşıtı yaptırımların sonucu olarak gıda tedarikindeki zorlukların gerçek nedenlerini somut verilere dayanarak açıkladı.

Putin, "Rusya kendi adına, Karadeniz limanlarından Ukrayna tahılının ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulmaya yardım etmeye hazır. Rus gübreleri ve tarım ürünleri arzındaki artış, küresel gıda pazarındaki gerilimin azalmasına da yardımcı olacak ve bu da elbette ilgili yaptırım kısıtlamalarının kaldırılmasını gerektirecek." ifadelerini kullandı.

Almanya: Rus birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunuldu

Öte yandan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüklerini ifade etti.

80 dakika süren görüşmede, Scholz ve Macron'un, Putin'e derhal ateşkes sağlanması ve Rus birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.

İki liderin ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ciddi doğrudan müzakerelere girmesini ve yaşanan ihtilafa diplomatik bir çözüm bulmasını talep ettikleri aktarıldı.

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