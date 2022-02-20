Putin ve Macron 'Ukrayna krizi'ni görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'daki krizi ele aldı.

DÜNYA 20.02.2022, 21:26 Nevzat Soysal
Putin ve Macron 'Ukrayna krizi'ni görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ve Macron'un telefon görüşmesinde Ukrayna çevresindeki durum hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu ve Rusya'nın güvenlik garantileri konusunu değerlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Donbas'ta temas hattındaki durumun ani bir şekilde kötüleşmesi konusunda ciddi endişeler dile getirildi. Putin, gerginliğin tırmanmasının nedeninin Ukrayna güvenlik güçlerinin provokasyonu olduğunu kaydetti." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'ya NATO ülkelerinin devam eden modern silah ve mühimmat tedarikine ve bunun, Kiev'i Donbas sorununu silah ile çözmeye ittiğine dikkat çekilen görüşmede, sonuçta Donbas'taki sivillerin yoğun bombardımandan kaçmak için Rusya'ya tahliye edilmek zorunda kalındığı belirtildi.

Kiev yönetiminin "güya müzakere sürecini sürdürdüğü ancak Minsk Anlaşmaları ve Normandiya Formatı'nda varılan anlaşmaları uygulamayı ısrarla reddettiği" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumun ciddiyetini dikkate alan devlet başkanları, Normandiya Formatı'na katılan ülkelerin liderler, dışişleri bakanları ve siyasi danışmanlar seviyesinde diplomatik yollarla çözüm arayışlarını yoğunlaştırmanın uygun olduğunu bildirdiler. Bu temaslar, ateşkesin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak ve Donbas çevresindeki ihtilafın çözümünde ilerleme sağlamak için tasarlandı."

Putin görüşmede, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenlik garantileri taleplerini ciddiye alması ve bunlara somut, yerinde cevap vermesi gereğini yineledi.

Ayrıca, temasların çeşitli düzeylerde devam etmesi kararlaştırıldı.

Ukrayna'nın doğusunda ateşkes üzerinde çalışılması için anlaşmaya varıldı

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron ve Putin, Normandiya Formatı kapsamında çalışmaların yeniden başlaması ve Ukrayna'nın son günlerde yaptığı öneriler üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Gelecek saatlerde Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna dörtlüsünün toplantı düzenlenmesi için çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Macron ve Putin, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes sağlanması için çalışma konusunda anlaştı.

İki lider, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin siyasi çözüm bulunmasının gerekli olduğunu belirtti. Bunun için gelecek saatlerde ve haftalarda yoğun diplomatik çalışma yürütülecek.

Macron ve Putin ayrıca gerilimi düşürmek, riskleri azaltmak ve barışı tesis etmek için gerekli tüm adımların atılmasının önemini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile gelecek günlerde görüşecek. Bu bağlamda Paris'te birçok istişare yapılacak.

Macron, Zelenskiy ile de görüştü

Emmanuel Macron, Putin'in ardından Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy ile de telefonda görüştü.

Macron, Zelenskiy'nin soğukkanlılığından ve gerilimi düşürme konusundaki kararlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zelenskiy ise provokasyonlara tepki vermeme konusunda kararlı olduğunu ve ateşkese saygı göstereceğini belirtti.

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