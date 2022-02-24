Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu
DÜNYA 24.02.2022, 20:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı." açıklamasında bulundu.
Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." dedi.
“Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik." ifadesini kullanan Putin, "Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık.” şeklinde konuştu.
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