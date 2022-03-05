Putin: Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolları Aeroflot’un kadın çalışanları ile bir araya geldiği şirketin merkezinde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin Ukrayna’nın tarafsız bir statüye kavuşturulması ve silahsızlandırılması olduğunu hatırlatan Putin, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması için bu statünün önemli olduğuna işaret etti.

Ukrayna’nın NATO üyeliği Rusya-NATO savaşı demek

Ukrayna’nın NATO ülkesi olması halinde, askeri bir çatışma durumunda ittifakın diğer tüm üyelerinin onu desteklemesi gerektiği prensibiyle, Kırım meselesi yüzünden Rusya'nın tüm ittifakla savaşmak zorunda kalacağını söyleyen Putin, "Sonuçlar açık mı değil mi? Sanırım herkes için açık." dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya kabul edileceği gerçeğinin giderek daha aktif bir şekilde gündemde olduğuna dikkati çeken Putin, “Bunun neye yol açabileceğini anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.