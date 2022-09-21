Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti
DÜNYA 21.09.2022, 09:46
Rusya Devlet Başkanı Putin, askeri kısmi seferberlik ilan etti. Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.
Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.
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