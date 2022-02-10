Putin: ABD ile NATO'ya güvenlik garantilerine ilişkin yanıtları hazırlıyoruz

Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Moskova'da Kremlin Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'ya ziyaretinin ardından telefonda görüşme yaptınız mı?" sorusunu yanıtlayan Putin, Macron ile henüz görüşmediklerini söyledi.

Putin, Batı ülkeleri ile güncelik garantileri konusunda istişarelere devam ettiklerini belirterek, "Avrupa ve Amerikan ortaklarımızla müzakereler açık ve kapalı şekilde devam ediyor. NATO ve Washington'a yanıtları hazırlıyoruz." dedi.

"Ukrayna'nın üstlendiği yükümlülüklere uyması gerekiyor"

Bir gazetecinin, Minsk Anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin sorusunu Putin, şöyle yanıtladı:

"Sorun şu ki, Ukrayna’nın kendisi dahil olmak üzere güvenlik açısından ülkeler arasında çok önemli ilişkileri düzenleyen temel anlaşmalarda bir şeyden hoşlandığı ya da hoşlanmadığı gibi yorumlar duyduğumuzda, bu doğru format değil. Eğer devlet, özellikle uluslararası hukuk kurallarında ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi belirli kararlarında yer alan bazı yükümlülükleri üstlendiyse, herkesin buna uyması ve bunun nasıl yapılacağı konusunda düşünmesi ve hemfikir olması gerekiyor."

"Kazakistan ile iş birliği gelişecek"

Rusya-Kazakistan ilişkilerine değinen Putin, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişeceğini ve bunun için gerekli şartların olduğunu vurguladı.

Tokayev ile görüşmede askeri teknik iş birliği ile ilgili konuları ele aldıklarını aktaran Putin, Kazak askeri uzmanların Rusya Savunma Bakanlığı ve diğer kurumların okullarındaki eğitimi konusunda Kazakistan'a yardımcı olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kazakistan ve Rusya arasındaki ilişkiler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Rusya ile diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılını kutladıklarına işaret ederek, "Bu süre zarfında, örnek teşkil edilebilecek devletlerarası iş birliğini ortaya koyduk. Yoğun diyalog sayesinde her alanda önemli başarılar elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelerde Kazakistan ile Rusya arasındaki iş birliğinin tüm yönleriyle ele alındığını belirten Tokayev, "Karşılıklı yarar sağlayan iş birliği için büyük potansiyeli göz önünde bulundurarak, siyasi, ekonomik ve yatırım, kültürel ve beşeri alanlarda bağları derinleştirme konusunda isteklerimizi yeniledik." dedi.

Tokayev, Rusya ile ekonomi alanındaki ilişkilere de değinerek, "Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen geçen yıl ikili ticaret hacmi 21 milyar doları aştı. Kazakistan ekonomisine en çok yatırım yapan şirketler arasında Rus şirketler ilk 5’te yer alıyor." diye konuştu.

Putin ile görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını dile getiren Tokayev, şunları söyledi:

"Rusya’nın uluslararası ölçekte güvenlik müzakerelerinin yürütülmesine ilişkin önerilerinin başarılı diplomatik müzakereler için çok iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Biz müzakerelerin sadece müzakereler için değil, sonuçların elde edilmesi için yapılmasından yanayız."

Kazakistan ve Rusya, iş birliği anlaşmaları imzaladı

Putin ile görüşme esnasında bazı anlaşmalar imzaladıklarına dikkati çeken Tokayev, "Dijitalleşme, uzay araştırmaları, nükleer enerji uzmanları yetiştirme ve genel olarak eğitim alanında imzalanan bir dizi anlaşma, ülkelerimizin iş birliğini önemli ölçüde genişletecek." dedi.

Tokayev, Rus teknik üniversitelerine ait şubelerin Kazakistan'da açılması konusunda anlaşma sağladıklarını aktardı.

Rusya ve Kazakistan arasında eğitim, dijitalleşme, uzay ve atom enerjisi alanlarında 11 iş birliği anlaşması imzalandı.