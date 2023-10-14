Polonyalılar yarın sandık başına gidecek

Son dönemde Ukrayna'ya sağladığı yardım ve Kiev yönetimiyle yaşadığı gerilimin yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikasına karşıtlığıyla öne çıkan Polonya'da halk, yarın genel seçimler ve 4 soruluk referandum için sandık başına gidecek.

Polonya'da siyasi partiler, iki kanatlı meclisin alt kanadı Sejm'deki 460 milletvekili koltuğu ve üst kanat Senatodaki 100 koltuk için yarışacak.

Sejm ve Senatodaki temsilcilerin görev süresi 4 yıl olarak belirlenen ülkede siyasi partilerin yüzde 5'lik, siyasal ittifakların da yüzde 8'lik barajı aşmaları gerekiyor.

Son olarak 13 Ekim 2019'da parlamento için yapılan seçimlere katılım oranı yüzde 61,74 olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu seçimlerde Jaroslaw Kaczynski liderliğindeki muhafazakar-milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) yüzde 43,59 ile en çok oyu almış, PİS ile Polonya Dayanışma Partisi (Solidarna Polska) ve Anlaşma Partisinden (Porozumienie) oluşan Birleşik Sağ ittifakı, Sejm’de 235 sandalye kazanarak çoğunluğu sağlamıştı.

Başbakan Mateusz Morawiecki’nin başkanlığındaki kabine, 19 Kasım 2019'da güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Polonya basınında paylaşılan son ankete göre, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi oyların yüzde 35,81'ini alırken ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon (KO) yüzde 31,38'le ikinci sırada bulunuyor.

Bu ankete göre, Hukuk ve Adalet Partisi liderliğindeki hükümet, büyük olasılıkla bir kez daha kurulamayacak.

Buna göre, merkez sağ partisi Polonya 2050 ve tarım politikalarıyla öne çıkan Polonya Halk Partisinin (PSL) koalisyonu olan Üçüncü Yol'un oy oranı yüzde 10,71 olarak hesaplandı.

Bu koalisyonun ardından yüzde 10,48 ile Yeni Sol ve yüzde 8,72 ile aşırı sağcı Konfederasyon (Konfederacja) yer aldı.

Ankete göre seçimlere katılım oranının yüzde 68'e ulaşması bekleniyor.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 38'i, AB'nin önerdiği göçmen yerleştirme planı, devlet varlıklarının satışı, Polonya-Belarus sınırındaki çitin geleceği ve emeklilik yaşı konularını kapsayan dört soruluk referanduma katılacaklarını ifade etti. Bu referandum en az yüzde 50 artı bir oy kullanıldığında geçerli olacak.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkenin 15 Ekim'de parlamento seçimlerine gideceğini duyurmuştu.