Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Polonya Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak

Polonya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szrot, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Milli Güvenlik Kurulunun bugün toplanmasına karar verdiğini bildirdi.

Szrot, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu toplantının saat 12.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

Polonya: NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğini değerlendiriyoruz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

Morawiecki, ülkesinin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi nedeniyle acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın, dünya tarihindeki en güçlü ittifak olan NATO'nun üyesi olduğunu vurgulayan Morawiecki, NATO'nun bir üyesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.