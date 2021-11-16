Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı Polonya güvenlik güçleri gruplara TOMA’lar, göz yaşartıcı sprey ve ses bombaları ile müdahale etti. Sınırdaki bariyerleri yıkmaya çalışan gruplar ise güvenlik güçlerine taş ve sopa fırlattı.

16 Kasım 2021 Salı 18:30