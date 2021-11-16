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Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı

Polonya güvenlik güçleri gruplara TOMA’lar, göz yaşartıcı sprey ve ses bombaları ile müdahale etti. Sınırdaki bariyerleri yıkmaya çalışan gruplar ise güvenlik güçlerine taş ve sopa fırlattı.

Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerle Polonyalı güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunca, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalıştı.

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