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Paris'te terör örgütü PKK destekçilerinin olaylı gösterisi esnafı mağdur etti
Başkentte cuma ve cumartesi düzenlenen gösterilerde PKK sempatizanlarının, güzergahları üzerindeki işletmelere zarar vermesi nedeniyle esnaf büyük maddi kayıp yaşadı.
DÜNYA 26.12.2022, 11:59
Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası hedef alındıkları iddiasıyla gösteri düzenleyen terör örgütü PKK destekçilerinin ayrım göstermeksizin sağa sola saldırması, güzergahları üzerindeki araç ve dükkanlara zarar vermesi civardaki esnaf ve sakinleri mağdur etti.
Kaynak: AA
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