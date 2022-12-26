Paris'te terör örgütü PKK destekçilerinin olaylı gösterisi esnafı mağdur etti

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası hedef alındıkları iddiasıyla gösteri düzenleyen terör örgütü PKK destekçilerinin ayrım göstermeksizin sağa sola saldırması, güzergahları üzerindeki araç ve dükkanlara zarar vermesi civardaki esnaf ve sakinleri mağdur etti.