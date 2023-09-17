Paris Nefes Alıyor: Başkent Gün İçinde Araç Trafiğine Kapatıldı

Paris - Fransa'nın başkenti Paris, "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında yerel saatle 11.00 ile 18.00 arasında araç trafiğine kapatıldı. Paris Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinlik, kent sakinlerinin "nefes alması" ve hava kirliliğinden uzak kalabilmesi amacını taşıyor.

Kentin İkonik Caddeleri Yayalara Açıldı

Başkentteki ünlü Şanzelize Caddesi dahil birçok yol ve cadde, motorlu araç trafiğine kapatıldı. Yollarda skuter kullananlar, patenli ve kaykaylı gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar gün boyu etkinlikten faydalandı.

Özel Durumlar ve Muafiyetler

Toplu taşıma, acil yardım araçları ve taksiler bu etkinlik kapsamında muaf tutuldu. Ancak bu araçlar için hız limitleri, acil durumlar hariç olmak üzere saatte 20 kilometreye düşürüldü.

Ziyaretçilere Özel Uyarılar

Başkente dışarıdan araçlarıyla gelen ziyaretçilerin ise etkinlik süresince burada ikamet ettiklerini gösteren resmi bir belgeyi ibraz etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, güvenlik güçleri araçla geçişlerine izin vermiyor.

Mevcut Hız Limitleri

Bu etkinlik öncesinde de Paris'te motorlu araç ve elektrikli skuterler için şehir içi maksimum hız limiti saatte 30 kilometre olarak uygulanmaktaydı.

Paris Belediyesi, "Paris Nefes Alıyor" etkinliğiyle hem yerel halkın hem de turistlerin bu tarihi ve kültürel şehri daha temiz ve huzurlu bir atmosferde deneyimlemelerini hedefliyor.