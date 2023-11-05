Papa Franciscus, İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından İsrail-Filistin çatışmasına da değindi.

Papa, konuşmasında, "Filistin ve İsrail'de çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bu ciddi durumu düşünüyorum. Lütfen durun. Rab adına ateşi kesin." dedi.

İnsani durumun ciddiyetine vurgu yapan Papa Franciscus, "Çatışmanın daha fazla genişlememesi için tüm yolların denenmesini umuyorum, yaralılara yardım sağlanmasını ve insani durumun çok ciddi olduğu Gazze'deki insanlara yardımların ulaşmasını diliyorum." diye konuştu.

Rehinelerin serbest bırakılması konusundaki çağrısını da yineleyen Katoliklerin ruhani lideri, "Aralarında çok sayıda çocuk da var, bunlar ailelerine dönsünler. Evet, çocukları düşünüyoruz, bu savaşın içinde bulunan tüm çocukları, aynı şekilde Ukrayna ve diğer çatışmaların içindeki tüm çocukları düşünüyoruz. Bu şekilde onların geleceği öldürülüyor. 'Yeter' deme gücümüz olsun diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Papa, daha önce 29 Ekim'de yaptığı pazar duası sırasında İsrail-Filistin çatışması için ateşkes çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.