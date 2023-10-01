Pakistan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 65'e oldu

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber eyaletlerinde 29 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı. Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alanda düzenlenen intihar saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişi daha yaşamını yitirdi.