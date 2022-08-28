Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi.

DÜNYA 28.08.2022, 14:07
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e çıktı

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1033'e çıktı, 1527 kişi yaralandı.

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