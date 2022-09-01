Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1208 oldu

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1208 oldu.

DÜNYA 01.09.2022, 21:24
Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1208 oldu

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana yaşamını yitiren 1208 kişinin 244’ünü kadın, 416’sını çocuklar oluşturdu, yaralı sayısı ise 6 bin 82 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde 5 bin 63 kilometre yol hasar gördü, 243 köprü ve 173 dükkan yıkıldı.

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