Özbekistan, krizin diplomatik yollarla çözmelerini istedi

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışmasında siviller arasında çok sayıda can kaybına yol açan durumun tırmanmasından ciddi tedirginlik duyduğunu bildirirken, taraflara krizi, siyasi ve diplomatik yollarla çözme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin-İsrail çatışmasında, siviller arasında çok sayıda can kaybına yol açan ve Orta Doğu'daki durumu önemli ölçüde karmaşık hale getiren durumun tırmanmasıyla ilgili ciddi tedirginlik duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Savaşan tarafları, silahlı çatışmayı hızla sona erdirmek, krizi siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için her türlü tedbiri almaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılırken, çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.