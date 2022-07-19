Norveç'te Ukrayna için Bayraktar TB2 alımı kampanyası düzenleyen Waldow: Benzer kampanyalardan ilham aldım

Ukrayna'ya teslim edilmek üzere ülkesinde Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatan Norveçli hukukçu Bengt Erik Waldow, "Ukrayna, Litvanya ve Polonya'da düzenlenen benzer kampanyalardan ilham aldım." dedi.

DÜNYA 19.07.2022, 21:05
Norveç'te Ukrayna için Bayraktar TB2 alımı kampanyası düzenleyen Waldow: Benzer kampanyalardan ilham aldım

Dijital bağış toplama platformu "Spleis.no" üzerinden kampanya başlatan Waldow, yapılan bağışların Norveç bankası Sparebank1 güvencesiyle doğrudan Ukrayna'nın Oslo Büyükelçiliğinin hesap numarasına yönlendirileceğini belirtti.

Waldow, Ukrayna halkına destek vermek için başlattığı kampanyayı, "Ukrayna, Litvanya ve Polonya'da düzenlenen benzer kampanyalardan ilham aldım. Ayrıca Twitter'da İsveçlilerin de benzer bir kampanya başlatacaklarını duydum. Bir Norveçlinin kabul edemeyeceği bir şey varsa, o da bir İsveçliye yenilmektir. Twitter'daki hesabımdan, Norveçlilerin Ukrayna'ya desteğini göz önüne alırsak neden Bayraktar alımı için bağış kampanyası düzenlenmediğini sordum. Şikayet etmek yerine, ben bir kampanya başlatmaya karar verdim." sözleriyle anlattı.

Ukrayna'nın Oslo Büyükelçiliği'nin hesap numarasını büyükelçiliğin internet sitesinden bulduğunu ve Norveçlilerin güvendiği bir platform olan "Spleis.no"da kampanyayı başlattığını aktaran Waldow, kampanyaya ilişkin herhangi bir Norveçli veya Ukraynalı kurumla iş birliği yapmadığını belirtti.

Bengt Erik Waldow, kampanyayı düzenlerken Ukrayna'nın Oslo Büyükelçiliği'ne bilgi verdiğini ve bağış toplandığında ödemeyi kabul etmelerine ilişkin hatırlatma gönderdiğini de vurgulayarak, "Litvanya ve Polonya halklarından kabul ettikleri gibi, bu hediyeyi de kabul edeceklerini tahmin ediyorum." dedi.

Hukukçu ve eski bir avukat olduğunu dile getiren Waldow, hiçbir aldatmacaya imkan vermeyecek şekilde bağışların en doğru şekilde toplanması için çaba gösterdiğini ve kendi bütçesinden posterler hazırlatmak dahil, hiçbir masraftan kaçınmadığını dile getirdi.

Waldow, şöyle devam etti:

"Hedefimizden hala çok uzaktayız. Ancak hedefimize ulaşacağımızdan ve belki de hedefi geçeceğimizden yüzde yüz eminim. Kampanya, Norveç medyasının ilgisini de çekmek üzere. Bağış kampanyasını Twitter hesabımda ve Oslo'daki posterlerle tanıttım. Kampanya, medya desteğini almasının ardından patlama yapacaktır. Hedefimize ulaşacağımıza ve İsveçlileri yeneceğimize eminim. Hedefimiz, her Norveçlinin 10 krondan az bağış yapması halinde ulaşabileceğimiz 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) bağışı toplamak. Norveç, bunu başaran ülkelere göre daha zengin bir ülke."

Sadece sosyal medyadaki duyurular ve posterlerle bile kampanyada kısa sürede yol aldıklarını belirten Waldow, "İlk hedefimiz 1 adet Bayraktar almak. Ama belki de İsveçlilerin, Danimarkalıların ve Finlerin de benzer bağış kampanyaları düzenlemeyi düşünmesi halinde bu durum cennet için bir yarışa dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Her Norveçlinin 10 krondan az bağışta bulunması halinde 55 milyon kron bağış toplanabileceği kaydedilen kampanyada, 250 krondan fazla bağışta bulunan ilk bin kişiye Ukrayna için satın alınacak hava aracının ismini belirleme olanağı da sunulacağı aktarıldı.

Kampanya kapsamında toplanacak bağışların hedefe ulaşmasa bile Ukrayna'nın Oslo Büyükelçiliği'nin yardım fonuna iletileceği belirtiliyor.

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