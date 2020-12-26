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Nijer halkı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek

Nijer'de yarın halk, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

Nijer halkı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek

Yaklaşık 7 milyon seçmenin olduğu ülkede, yarın düzenlenecek seçimle yeni cumhurbaşkanı ve Meclis'te görev yapacak 171 milletvekili belirlenecek.

Ülke yönetimi için 30 aday yarışacak. Cumhurbaşkanlığı için ilk kez bu kadar çok aday seçime girecek.

Öne çıkan adaylar arasında eski Cumhurbaşkanı Mahamane Ousmane, darbe sonrası geçiş döneminin cumhurbaşkanlığını yapan Salou Djibo, eski başbakanlar Amadou Boubacar Cisse ve Seini Oumarou, eski İçişleri Bakanı Bazoum Mohamed ve eski Dışişleri Bakanı Ibrahim Yacoubou bulunuyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Seçimlerin favorisi olarak gösterilen muhalefet lideri Hama Amadou ise hüküm giydiği için aday olamamış ve ilk turda Ousmane'a oy verilmesi çağrısı yapmıştı.

Ülkede 13 Aralık'ta da yerel seçimler yapılmış ve iktidardaki Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYYA) sandıktan zaferle çıkmıştı.

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