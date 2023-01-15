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Nepal'de yolcu uçağı düştü, 68 kişi yaşamını yitirdi
Asya ülkesi Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düşmesi sonucu 68 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
DÜNYA 15.01.2023, 18:23
Kathmandu Post'un haberine göre, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.
Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıdığını belirtti.
Kaynak: AA
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