NATO’nun gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO’nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna’ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO’nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz, gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferini oluşturmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye’nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik." diye konuştu.