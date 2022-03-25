NATO Zirvesi: Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisinden Küresel Güvenliğe

Kararları Rusya açısından pek de caydırıcı olmayan zirve, NATO’nun konsolidasyonunu ve Avrupa Birliğindeki fikir ayrılıklarının da ortadan kalktığını göstermesi açısından önemli

DÜNYA 25.03.2022, 21:12
NATO Zirvesi: Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisinden Küresel Güvenliğe

Brüksel 24 Mart’ta NATO, AB ve G7 liderlerine ev sahipliği yaptı. Olağanüstü toplanan NATO Liderler Zirvesi'ne damgasını Rusya-Ukrayna Savaşı vurmuş olsa da zirveden çıkan sonuçların Rusya açısından pek de caydırıcı olduğu söylenemez.

Zirve aynı zamanda şimdiye kadar üye ülkeler arasındaki çatlaklıklarla gündeme gelen NATO’nun konsolidasyonunu ve Avrupa Birliğindeki fikir ayrılıklarının da ortadan kalktığını göstermesi açısından önemliydi. Bu yönüyle Ukrayna krizinin adeta NATO ve AB içindeki çatlaklıkları kapatan bir çimento vazifesi gördüğünü de söylemek mümkün.

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye’nin tutumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı bu zirvede liderler kendi aralarında da bir dizi temaslarda bulundu. Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Draghi, Estonya Başbakanı Kallas’ın da yer aldığı bir dizi görüşme yapıldı.

Fransa ve Türkiye’nin arabuluculuk rolü ve birlikte bu rolün ileri taşınması hususu da gündeme geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye’den sonra en fazla çaba sarf eden ülkelerden olan Fransa’nın, hem arabuluculuk hem de Rusya’ya yönelik yaptırımlara Türkiye’nin de dahil olması beklentisi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede acil olarak savaşın barışçıl yollarla çözümünün gerekliliğini bir kez daha tüm NATO liderlerine anlatarak, bu konuda Türkiye'nin attığı adımların Batılı ülkeler tarafından da desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu yönüyle NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemi ile bölgedeki kilit rolü de bir kez daha ön plana çıktı. Türkiye zirvede, sürecin en başından itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana bir tavır sergilediğini dile getirerek, benzer bir tavrın diğer muhataplar tarafından gösterilmediği için bugün bu savaşın yaşandığına da işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu, Kırım'ın ilhakını tanımayarak bu tavrı sürdürdüğünü ve bu konuda ilkeli bir politika izlediğini muhataplarına bildirdi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın insani boyutuna dikkat çekti. Savaşın yıkım ve insani trajedilere neden olduğuna işaret eden Erdoğan, bu savaşta Türkiye'nin “yapıcı ve karşılıklı güvene dayalı bir iletişim” için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Zirvede Türkiye’nin özellikle de coğrafi ve jeopolitik önemine de vurgu yapıldığı söylenebilir. Ancak daha da önemli olan husus; Türkiye’nin Montrö kapsamındaki yetkilerini Karadeniz'deki gerilimi düşürmek amacıyla kullandığına olan takdirdir.

Türkiye açısından zirvenin önemi

Türkiye zirve öncesinde MGK’de de bu konuyu gündeme almış, özellikle barış ve istikrarın sağlanması için başta Montrö olmak üzere Antalya Diplomasi Forumu ve daha pek çok açıdan ciddi bir çaba sarf ettiğini net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu nedenle bu zirve, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi hususunda ortaya koyduğu barışçıl tutumunu NATO üyelerine anlatma açısından önemliydi.

Öte yandan NATO Liderler Zirvesi, Türkiye’nin Batı dünyası ve özellikle de ABD ile patriotlar, S400, F-35, ABD’nin terör örgütlerine yardımı, Ermeni meselesi, F-16’ların modernizasyonu gibi mevcut meselelerin de görüşülmesi açısından tarihi bir fırsat oldu.

Ayrıca müttefikler arasındaki ambargoların ortadan kaldırılması hususu da Türkiye tarafından dile getirildi. NATO’nun Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik öneminin farkına varması ve bunu dile getirmesi açısından bu zirvenin tarihi bir fırsat olduğunu söylemek mümkün. Türkiye’nin Ukrayna krizinde müzakerelerde kabul edilen taraf olması, barışa dair çabaları ve arabuluculuk konusundaki mekik diplomasisinin ve taraflarla olan eşit mesafe ve iletişiminin de Batı'da övgüyle karşılanması bu önemin en belirgin kanıtı. Özellikle de Wendy Sherman’ın ziyaretiyle başlayan ve daha sonra dünya liderleri Biden, Miçotakis, Herzog, Scholz, Rutte gibi liderlerle devam eden diplomasi trafiğini de bu kapsamda değerlendirmek mümkün.

Zirvede Türkiye ile ilgili bir diğer önemli husus da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye’nin arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık konusundaki çabalarının takdir edilmiş olmasıdır. Bu konuda Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin yanı sıra Ukraynalı mültecilere de ev sahipliği yaptığından övgüyle bahsedildi. Bu yönüyle Türkiye’nin çok taraflılık politikasının zirvede olumlu bir şekilde karşılık bulduğunu söylemek mümkün.

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