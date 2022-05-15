NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerini himaye ediyor

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için resmi olarak başvurması beklenirken, askeri ittifakın uzun süredir üyesi olan Türkiye, şimdilik bu konuda olumlu bir görüşe sahip olmadığını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü İstanbul'da gazetecilere, "Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdilik İsveç ve Finlandiya (NATO'ya katılımı) konusunda olumlu bir pozisyonumuz yok." açıklamasında bulundu.

Söz konusu iki İskandinav ülkesinin "terör gruplarının misafirhaneleri gibi" olduğunu ve "parlamentolarında da teröre destek verenler" bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iki ülkenin NATO üyelik tekliflerine itiraz etti.

Türkiye uzun süredir özellikle PKK ve PKK'nın Suriye kolu YPG'nin saldırılarına hedef oluyor. Öte yandan DEAŞ'ı terör örgütü ilan eden ilk ülkelerden biri olan Türkiye, o zamandan beri teröristler tarafından defalarca saldırıya maruz kaldı. Terör örgütü DEAŞ, Türkiye'de en az 10 intihar saldırısı, 7 bombalı ve 4 silahlı saldırı düzenleyerek 315 kişiyi öldürdü ve yüzlercesini de yaraladı.Buna karşılık Türkiye, daha fazla saldırıyı önlemek için yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele operasyonları başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Türkiye ile Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda çalıştıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Berlin'de dün NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye "açık bir şekilde destek verdiğini" belirterek, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin bu terör örgütüne "destek vermemesi gerektiğini" söyledi.

AA muhabirinin açık kaynaklardan yaptığı derlemeye göre, PKK ve uzantısı durumundaki gruplar ile FETÖ'nün söz konusu iki ülkede bir taraftan geniş barınma imkanları bulduğu diğer taraftan güçlü siyasi destek gördüğü anlaşılıyor.