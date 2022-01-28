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NATO: Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırmayı planlamıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırmayı planlamadıklarını ancak olası saldırısı halinde Rusya'nın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

NATO: Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırmayı planlamıyoruz

Stoltenberg, Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'da yaptığı konuşmada, NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri birlik sayısını artırmaya hazır olduğunu, Rusya'nın Belarus'a asker ve silah sevkiyatını yakından izlediklerini dile getirdi.

Rusya'nın Belarus'ta binlerce savaşa hazır birlik, uçak ve S-400 silah sistemleri konuşlandırdığına dikkati çeken Stoltenberg, diplomatik çözümden yana olduklarını ancak siber saldırı, sabotaj ve Ukrayna'nın işgali de dahil olmak üzere en kötüsü için de hazırlıklı olduklarını belirtti.

Stoltenberg, "Ukrayna'ya muharip birlikler konuşlandırmayı planlamıyoruz." dedi ve Ukrayna ordusunun 2014'ten daha iyi eğitilmiş ve donatılmış olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri, 2014'ten bu yana Ukrayna'ya desteğin arttığını, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulandığını ve NATO'nun doğusundaki varlığını artırdığını ifade ederek, Rusya'nın sınırlarında daha az NATO gücü istediğini ancak tam tersini elde ettiğini dile getirdi.

Rusya'nın olası saldırısının ciddi yaptırımları beraberinde getireceği uyarısını tekrarlayan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili planları hakkında netlik olmadığını söyledi.

Müttefikler arasında farklılıklar var

Stoltenberg, Ukrayna'ya ne tür destek verilmesi gerektiği konusunda "müttefikler arasında bazı farklılıklar olduğunu" itiraf etti.

Ukrayna'ya ABD, İngiltere ve Kanada silah ve askeri eğitim sağlarken Almanya ve Fransa gibi ülkeler buna sıcak bakmıyor.

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