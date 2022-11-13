NATO şoklara Türk çözümüyle hazırlanacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirilen "Elastikiyet Karar Destek Modeli"yle NATO'ya yeni ihracatlar yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında kritik projelere ve çözümlere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, geliştirdiği karar destek sistemleriyle uluslararası ihracat başarısına yenilerini ekledi.

STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech, 2019'dan itibaren NATO için geliştirdiği stratejik seviye "Elastikiyet Karar Destek Modelleri" ile çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Kamudan özel sektöre ulusal ve uluslararası alanda danışmanlık hizmeti sağlayan STM ThinkTech, NATO'ya bugüne kadar 4 karar destek sistemi geliştirdi. STM ThinkTech tarafından geliştirilen elastikiyet modelleri NATO ACT'ye (NATO Dönüşüm Komutanlığı-Allied Command Transformation) başarıyla teslim edildi.

Türkiye'nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO'nun, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği Elastikiyet Karar Destek Modeli'nin 5 ve 6. projesini imzaladı.

STM ve NATO arasında imzalanan 5. proje ile STM ThinkTech'in elastikiyet modeli, NATO tarafından "çok boyutlu harekat" konseptinin doğrulama tatbikatında kullanılacak. STM ThinkTech, tatbikatın planlama ve uygulama safhalarında faaliyete katılan diğer uluslararası firmalarla koordinasyon içerisinde aktif olarak yer alıyor. Söz konusu firmalarla yürütülen faaliyetler sonucunda bütünleşik bir ürün ortaya konulacak.

Taraflar arasındaki 6. sözleşme ise "Bütünleşik Elastikiyet Modeli"nin 2023 NATO Kriz Yönetim Tatbikatı'nda kullanılmasına ilişkin NATO'ya verilecek danışmanlık hizmetini kapsıyor.