NATO, Rusya'yı yeni bir mektupla diyaloğa çağırdı

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırından kuvvetlerini çekmediğini, aksine güçlendirdiğini, çatışma riski bulunduğunu belirtti.

NATO ve müttefiklerinin krize barışçıl çözüm bulunması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü aktaran Stoltenberg, "NATO, Avrupa'daki tüm ülkelerin ve Rusya'nın güvenliğini artıracak anlamlı karşılıklı adımlar atılması için Moskova ile kapsamlı bir diyaloğa girmeye hazırdır." dedi.

Stoltenberg, daha önce Rusya'ya yazılı tekliflerde bulunduklarını hatırlatarak "Rusya ve NATO müttefiklerini NATO-Rusya Konseyinde bir dizi toplantıya davet etmiştim. Bu davetimi Dışişleri Bakanı Lavrov'a perşembe günü gönderdiğim mektupta yineledim." diye konuştu.

Rusya işgal için bahane üretiyor

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale bahane olması için bazı durumlar yaratmaya çabaladığını, son derece tehlikeli durumlar gördüklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, "Bunların şu anda da hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu da Rusların işgale bahane üretmeye çabaladıklarına yönelik endişemizi artırıyor." dedi.

Bu tür çabaları ortaya çıkardıklarını, böylece Rusya'nın planlarını zorlaştırdıklarını kaydeden Stoltenberg, "Aşırı derecede endişeliyiz çünkü Rusya yığınak yapmaya ve hazırlıklarına devam ediyor. Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'da bu kadar fazla muharebeye hazır asker yığılması görmedik." ifadelerini kullandı.